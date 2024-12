MotoGP Martin | Per il 2025 Bagnaia favorito Ducati ancora superiore

Leggi su Sportface.it

Jorgeha conquistato il titolo di campione del mondo di, battendo Francescodopo una lotta serrata. Lo spagnolo, che nelpasserà ad Aprilia, racconta della stagione 2024 e del proprio futuro ai taccuini di AS: “È chiaro che a 26 anni ho già realizzato il sogno della mia vita e questo è incredibile. Mi sto davvero godendo il momento. La celebrazione è stata molto migliore di quanto pensassi. Non avevo aspettative, quindi non sapevo cosa sarebbe successo. Tutto quello che sarebbe successo sarebbe stato bellissimo. E lo è stato, soprattutto durante i festeggiamenti, ma anche il momento nel box è stato incredibile“.ha affermato di non avere la fiducia di vincere il Mondiale nel 2024, nonostante l’ottimo epilogo dell’ultima stagione: “Ho lavorato molto a livello mentale e ho anche imparato a fidarmi di più di me stesso.