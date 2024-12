Spazionapoli.it - LIVE – Conte: “Non firmo per gli obiettivi minimi. Non vogliamo nessun rimpianto”

: “Mercato? Questa è una questione che non affronterà mai, perché c’è il club. Il club deciderà se cambiare qualcosa o meno. L’unica cosa che ho chiesto è di continuare ad avere 21 giocatori, visto che così riusciamo ad avere delle buone risposte anche in allenamento”.: “Lukaku? Romelu è uno dei 21 giocatori in movimento che abbiamo, è uno che adesso al top della forma. Non dobbiamo aspettare chissà cosa, è inevitabile che le aspettative su di lui sono superiori rispeetto ad un 9 normale. Stiamo parlando di un calciatore di spessore internazionale, deve gestire queste aspetattive”.: “Scudetto lotta a tre? E’ presto, dobbiamo pensare a noi e al nostro lavorare. Ci sono ancora 63 punti a diposizione. Dobbiamo fare punti e cercare di dare fastidio. Dobbiamo allungare la grande prestazione del primo tempo contro il Genoa? Sicuramente, ma dobbiamo migliorare soprattutto quando cambia la partita e, quindi, cambiare spartito.