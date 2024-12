Secoloditalia.it - La Cassazione toglie il 41 bis al figlio di Totò Riina per vizi di forma. Indaga l’Antimafia

Laha accolto con rinvio il ricorso di Giovannidel bosse mandante delle stragi di Stato – contro la proroga di detenzione al 41bis prevista dal ministero della Giustizia nell’anno 2023. In detenzione dal 1996, ildel boss mafioso vive in prigione dal 2002 secondo le norme del carcere duro.Sul caso Fratelli d’Italia, tra cui il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, il quale ha tenuto a specificare che “pur nel rispetto dovuto alla Suprema Corte, insisteremo nella richiesta di applicazione del regime del carcere duro a Giovanni. La conclamata e attuale pericolosità mafiosa di Giovanninon consente di abbassare la guardia”.Colosimo: “Chiederò conto su Giovanni, noi a difesa del 41bis”Anche la presidente della commissione Antimafia Chiara Colosimo è intervenuta sul caso, rammentando come “la storia criminale di questo uomo non conosce dissociazioni e il solo cognome incute, ancora oggi, paura e una sorta di pericolosa e aberrante fascinazione”.