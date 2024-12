Ilnapolista.it - Inzaghi: «Vincere la Champions? Siamo l’Inter, ovvio che abbiamo obiettivi importanti»

Il tecnico del, Simone, è intervenuto a Dazn nel post-partita di Cagliari-Inter. I nerazzurri hanno vinto 3-0 e sono, per ora, in vetta alla classifica di Serie A.: «lache»Dodici gol nei primi 15 minuti del secondo tempo, cosa dice negli spogliatoi alla squadra?«Chiaramente i numeri sono, a fine primo tempo ho fatto i complimenti alla squadra, dovevamo continuare così. Il Cagliari è una squadra organizzata e tenace, non era semplice venire qui. A Venezia non meritava la sconfitta.dovuto fare un’ottima prestazione di squadra. Nel primo temposbagliato qualche rifinitura, nonriusciti a segnare e nel secondo tempoentrati pressando e accorciando. Si chiude un 2024 entusiasmante con la vittoria della seconda stella che ci unirà per sempre con i tifosi e la dirigenza.