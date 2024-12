Lanazione.it - Il via all’anno giubilare nella chiesa San Filippo Neri

SPOLETO La città inaugura l’anno del Giubileo. Domanidi Spoleto-Norcia, così come in tutte le Diocesi del mondo, verrà solennemente avviato l’Anno2025. Alle 16 l’arcivescovo Renato Boccardo (foto), i presbiteri e i fedeli si ritroverannodi Sana Spoleto per una preghiera; poi, ci sarà la processione fino alla Cattedrale e infine la celebrazione eucaristica. Oggi, invece l’arcivescovo avvierà l’Anno SantoCasa di Reclusione di Spoleto con una celebrazione eucaristica.di Spoleto-Norcia, durante il 2025, diversi saranno i momenti e le celebrazioni connessi con il Giubileo, tuttavia alcuni di essi rivestiranno una particolare dimensione diocesana. Le quattro chiese giubilari nel territorio della Diocesi sono la Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta in Spoleto, il Santuario della Madonna della Stella in Montefalco retto dai Passionisti, la Basilica di Santa Rita in Cascia retta dagli Agostiniani e il Santuario di S.