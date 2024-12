Ultimouomo.com - I nostri articoli preferiti del 2024

Leggi su Ultimouomo.com

Dodici mesi, cinquantadue settimana, un miliardo di minuti di lettura. Amiamo tutti i, ma alcuni un po’ più degli altri. In questa raccolta, ormai tradizionale, vi facciamo un menù degliche più ci sono piaciuti tra quelli che abbiamo pubblicato nel. Storie che forse vi sono sfuggite e che vale la pena recuperare; storie che, crediamo, possiate trovare solo qui.Buona lettura, e buone feste.REQUIEM PER UN IMPERATORE DI SANDRO MODEOLa morte dei grandi sportivi è un momento triste, ma ha il risvolto positivo di permetterci di ricordarli, raccontarli, celebrarli. Per giocatori come Beckenbauer si tratta quasi di presentarlo a generazioni che non possono averlo mai visto giocare; hanno sentito il suo nome come archetipo di qualcosa, ormai quasi del tutto scollato da una dimensione reale.