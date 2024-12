Sport.quotidiano.net - I cinque motivi per non perdere Sampdoria-Pisa

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 28 dicembre 2024 - L'ultima partita del 2024 offre diversi spunti. Ricomincia il girone di ritorno e il calendario ha stabilito che i nerazzurri affronteranno unain difficoltà per un match ricco di fascino. L'ULTIMA PARTITA DEL 2024 - Quella di domani sarà l'ultima partita prima della sosta che prenderà il via fino al 13 gennaio. Sarà occasione per riposarsi, ma anche per ritrovare nuovo slancio in vista di un 2025 che potrebbe essere l'anno giusto per provare a portare a termine l'assalto al campionato. Ilè pronto a dare battaglia e arriva a questo appuntamento dopo aver vinto contro la capolista Sassuolo al termine di un match che ha posto la squadra di Inzaghi come una delle candidate alla Serie A. OCCHIO A TUTINO - Gennaro Tutino quando vede ilsi esalta. Tra le vittime preferite del giocatore dei blucerchiati c'è proprio la squadra guidata da Filippo Inzaghi e i numeri lo confermano.