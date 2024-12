Sport.quotidiano.net - Ginnastica artistica: applausi a caorle per la Ritmix San Lazzaro del presidente fantuzzi. La piccola Vittoria Sardo si mette in luce e conquista un bronzo che vale doppio

Leggi su Sport.quotidiano.net

Una medaglia distorica per laSan, la società diche brilla nella specialità Gold dopo aver stravinto sia i regionali sia gli interregionali. La firma sul terzo posto è di, nella specialità della palla. Con determinazione, talento e un esercizio impeccabile,si distingue tra le migliori d’Italia, portando a casa una medaglia che resterà nella storia della società. Dopo otto anni di attività, laSandimostra di avere tutte le carte in regola per puntare ancora più in alto, sia nel settore agonistico sia nella gestione dei corsi base. Ilrappresenta un passo importante per una realtà come quella di San, che ha fatto della passione e della dedizione i suoi punti di forza. Risultato cheanche alladel problema dell’impiantistica.