Ilgiorno.it - Furti a casa del vicario e del parroco e nelle scuole. Ladro seriale finisce nel carcere di Monza

Prima un furto adeldi Azzano San Paolo, poi nell’abitazione deldi Canonica d’Adda. Senza tralasciare una razzia di computer alla scuola Ikaros di Calcio e poi tre colpi in tre diversedi Cologno al Serio nello stesso giorno.commessi da un italiano residente a Milano, arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Treviglio. L’autore è stato rintracciato in una struttura ricettiva di Paderno Dugnano. Ora si trova in, in attesa di giudizio. Le indagini sono scattate dopo il furto adeldi Canonica d’Adda dello scorso ottobre. I militari hanno acquisito informazioni e elementi a carico di quello che verosimilmente sembrava un. Le telecamere di videosorveglianza hanno permesso in particolare di individuare un sospettato, e su quella traccia i carabinieri della stazione di Fara d’Adda hanno continuato a lavorare.