Iltempo.it - Fazzolari chiude al rimpasto di governo: "Assolutamente no, mai parlato"

Leggi su Iltempo.it

Matteo Salvini non demorde. L'idea di tornare ad occuparsi del dossier migranti e, più in generale, del tema sicurezza resta sempre viva nei pensieri del segretario della Lega. L'assoluzione a Palermo al processo Open Arms d'altronde ha rafforzato le ambizioni del vicepremier che traslocherebbe volentieri dal Ministero della Infrastrutture e dei trasporti a quello degli Interni. Per poter concretizzare il suo desiderio, però, servirebbe un, ipotesi che a palazzo Chigi non si vuole prendere minimamente in considerazione. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non ha infatti intenzione di rimescolare la squadra di. Linea ribadita anche dal sottosegretario Giovanbattista: "Un? No,. Non è proprio all'ordine del giorno e al momento non se ne è mai".