361magazine.com - Due ex naufraghi condurranno un nuovo programma sul Nove. L’annuncio

Une due conduttori d’eccezione sul. Loro sono Valentina Persia e Ignazio Moser Valentina Persia e Ignazio Moserunsula partire da gennaio. Una tappa importante per i due exche si sono conosciuti proprio in Honduras due Isola fa. Valentina ha alle spalle una lunga carriera di attrice e imitatrice. La sua carriera ha avuto lo slancio da La sai l’ultima? Ignazio Moser sarà al suo fianco in questa nuova avventura. L’ex sportivo ha partecipato anche al Grande Fratello Vip, oltre all’Isola dei Famosi, nel 2017 ed è lì che ha conosciuto sua moglie Cecilia Rodriguez, sorella della famosa Belen.Leggi anche–> Grande Fratello, scoppia la lite in casa: Stefania Orlando e Luca Calvani sbottanoAd annunciare la novità che partirà lunedì 13 gennaio sulin prime time è stata proprio l’attrice che emozionata ha scritto sui social:“Per la prima volta alla conduzione dopo 30 anni di carriera, vi aspetto in prima tv sul @con il mio“SINCERAMENTE PERSIA ONE MILF SHOW” in onda lunedì 13 gennaio alle 21:30.