Cina: oltre 80% aziende ha mantenuto o aumentato investimenti in uscita nel 2024

Pechino, 28 dic – (AgenziaXinhua) – Gliindellecinesi sono cresciuti costantemente nel, conl’80% delleche hagliall’estero, secondo un rapporto di indagine pubblicato ieri. Piu’ del 90% delleintervistate e’ ottimista riguardo alle prospettive degliall’estero, secondo il sondaggio condotto dal China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT). Il sondaggio ha rilevato che lefavoriscono le opportunita’ di investimento nei Paesi e nelle regioni che partecipano alla cooperazione Belt and Road, ha dichiarato Sun Xiao, portavoce del CCPIT, durante una conferenza stampa. In termini di settori, circa la meta’ delleintervistate da’ priorita’ al settore manifatturiero, mentre quasi il 30% dellepreferisce il commercio all’ingrosso e al dettaglio, ha detto Sun.