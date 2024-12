Cultweb.it - Che differenza c’è tra Dracula e Nosferatu? No, non sono la stessa cosa

due figure che hanno segnato la storia della letteratura e del cinema horror, diventando vere e proprie icone del genere. Nonostante siano entrambi vampiri, però, presentano caratteristiche distintive che li rendono unici. La prima figura da prendere in considerazione è, senza alcun dubbio,, nato dalla penna di Bram Stoker nel 1897. Nel romanzo omonimo viene descritto come un vampiro aristocratico, affascinante e seducente, che si muove tra l’alta società. La sua figura si inserisce in un contesto storico e culturale caratterizzato dalla crescente urbanizzazione e dalla diffusione del romanticismo oscuro.Gary Oldman sul set didiretto da Francis Ford Coppola – Fonte: Columbia, invece, è una figura decisamente più oscura. La sua comparsa sul grande schermo risale al 1922 grazie alla regia di F.