Ilrestodelcarlino.it - Cesena 2005 in crescita. Festa per il minibasket

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Eccoci qui, a guardare l’albero di Natale, pensando a un futuro migliore. Anche con un pallone a spicchi tra le mani. LaBasketsi avvicina al giro di boa della stagione, forte di un consolidamento sia in termini di numero di iscritti, che di risultati conseguiti sul campo. L’immagine più bella è la foto di gruppo scattata al termine delladel, che raccoglie una rappresentanza degli oltre 130 bambini nati tra il 2019 e il 2013 che tutte le settimane prendono di mira i canestri delle palestre di Calisese, San Carlo, del Palaippo e del liceo scientifico. Quella è la base dalla quale parte poi la ramificazione dei vari gruppi, che arrivano fino all’Under 19, che quest’anno merita una menzione speciale, dal momento che in pratica l’organico (con l’aggiunta di un manipolo di veterani), affolla anche lo spogliatoio della prima squadra, impegnata in Divisione Regionale 1.