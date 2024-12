Thesocialpost.it - Cecilia Sala prelevata subito dopo l’arresto in Italia del trafficante di armi: la coincidenza insospettisce

La giornalistanaè stataimprovvisamente nel suo hotel a Teheran e arrestata in circostanze che sollevano interrogativi inquietanti. A rendere ancora più complessa la situazione è unatemporale che ha messo in allerta le autoritàne: tre giorni prima deldi, il 16 dicembre, un cittadino iraniano, Mohammad Abedini Najafabadi, è stato fermato all’aeroporto di Malpensa. Najafabadi, 38 anni, è accusato dagli Stati Uniti di trasferire tecnologia sensibile per la fabbricazione di droni ai Guardiani della Rivoluzione iraniana, violando le sanzioni americane.Un arresto con possibili ripercussioni internazionaliNajafabadi, giunto inda Istanbul, è stato arrestato su mandato delle autorità statunitensi. Considerato vicino al governo di Teheran, è accusato di aver fornito componenti per droni usati in operazioni militari, inclusi attacchi che avrebbero causato la morte di tre soldati americani in Giordania.