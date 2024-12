Cecilia Sala arrestata a Teheran

Leggi su Dailynews24.it

La giornalistaè da otto giorni detenuta nel carcere di Evin, a. Sconosciuti i motivi dell’arresto. La notizia ufficiale del suo imprigionamento è divenuta pubblica solo ieri, una volta diventato non più sostenibile il segreto. La donna, giunta in Iran con un regolare visto giornalistico, è partita per il Medio Oriente il .L'articolo