Justcalcio.com - CdS – Calciomercato, l’Arsenal vuole Carnesecchi ma occhio al Psg

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-28 11:42:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport:ROMA – Marco(24) sta vivendo un’annata straordinaria. Il portiere, classe 2000, si conferma uno dei protagonisti assoluti della Dea e della Serie A. Grazie alle sue parate decisive, ha portato punti in campionato ed in Europa, stabilendo una serie di dati storici. Tra questi spiccano i 5 clean sheet in serie A e quello della prestazione contro il Cagliari, dove ha ottenuto un primato con le otto parate effettuate: nessun altro portiere ha fatto meglio in una partita di questo campionato. Inevitabile così attirare l’interesse delle big inglesi che, già nella scorsa sessione di trattative, avevano preso appunti sui suoi costi. La stessa Juve, in primavera, aveva provato ad affondare il colpo, ma le alte richieste dell’Atalanta avevano poi indotto i bianconeri a virare su Michele Di Gregorio (27).