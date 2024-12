Puntomagazine.it - Baronissi, Anna Petta “Baronissi capitale dello sport, domani 29 dicembre una giornata dedicata a inclusione”

Leggi su Puntomagazine.it

L’Assessora alloSica: “La città si trasforma in un grande palcoscenicoivo, celebrando associazioni, atleti e il futurolocale”si prepara a vivere unanotevole con la Festa, in programma per292024. Una full immersion che si snoderà tra il Campoivo “Figliolia” e il PalaIrno a partire dalle ore 15.00. L’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale, si pone come un’occasione speciale per riunire associazioni, famiglie e cittadini attorno ai valori fondamentali, solidarietà, impegno e amicizia. Un ricco programma scandirà il pomeriggio, animato da esibizioni, dimostrazioni e momenti di aggregazione. Numerose realtàive locali, fiore all’occhiello del territorio, si esibiranno per mettere in mostra talenti e discipline, dai più tradizionali agliemergenti.