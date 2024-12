Liberoquotidiano.it - "Attentati terroristici contro le nostre basi in Siria". Putin alza il tiro: clamorosa accusa a Usa e Londra

Sono ore di grandissima tensione internazionale intorno allae in Medio Oriente. L'intelligence russa hato oggi Stati Uniti e Regno Unito di preparare attacchilemilitari russe inper indurre Mosca a evacuare il proprio personale. "I servizi speciali degli Stati Uniti e del Regno Unito stanno preparando attacchilemilitari russe in", ha dichiarato il Russian Foreign Intelligence Service (Svr) in un comunicato riportato dalle agenzie di stampa russe. Secondo gli 007 di Mosca, i leader locali dello Stato islamico (Isis) avrebbero ricevuto "droni d'attacco" a questo scopo. Nel frattempo, emergono inquietanti dettagli riguardo agli attacchi aerei israeliani del 26 dicembre che hanno colpito l'aeroporto principale dello Yemen mentre un volo civile di Yemenia Airways, un Airbus 320 con centinaia di passeggeri a bordo, stava atterrando e una delegazione delle Nazioni Unite era in attesa di partire.