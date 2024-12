Tarantinitime.it - Anche a Taranto per i piccoli pazienti del SS Annunziata il “Regalo sospeso” dell’Unicef

Tarantini Time QuotidianoArrival’iniziativa solidale del “” UNICEF – Clementoni a favore di oltre 2.400 bambini ospiti in strutture ospedaliere e in case-famiglia in Italia e di tanti bambini vulnerabili nel mondo.I Regali sospesi sono “speciali cofanetti” creati da Clementoni e illustrati dallo street artist romano Merioone, dedicati al tema dei diritti dell’infanzia; ogni cofanetto contiene: un libretto giochi e attività, le carte Memo sui diritti dei bambini, degli adesivi e la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in parole semplici.Il Comitato Provinciale Unicef diconsegnerà ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico e di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale SS72 valigette piene di giochi e attività.