Zenith, buone notizie. Rientra anche Messini

Superate le feste comandate torna in campo laPrato. I bluamaranto, dopo la sosta di Natale e Santo Stefano, riprenderanno oggi pomeriggio ad allenarsi al "Chiavacci", per preparare al meglio la prossima sfida contro lo United Riccione. La trasferta del 5 gennaio aprirà il girone di ritorno dei pratesi, che hanno chiuso l’andata al quartultimo posto (in piena zona play out) con 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte. In gruppo ètoil laterale sinistro, a lungo out per un infortunio. Alla ripresa, quindi, mister Settesoldi dovrebbe avere tutto l’organico al completo. La squadra si alleneràdomani in doppia seduta, mattina e pomeriggio, e domenica mattina. Un allenamentolunedì alle 14 e martedì alle 10 del mattino, per poi riposare il primo gennaio e tornare in campo il 2, 3 e 4 gennaio per le ultime rifiniture in vista della prima trasferta del 2025.