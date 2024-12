Metropolitanmagazine.it - Warner Bros. modifica le uscite di alcuni suoi film tra cui The Batman: parte 2 e Mickey17

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La. hato la data di uscita per l’anno prossimo di diversi. Il sequel di Thedi Matt Reeves sposta la data d’ucita dal 2 ottobre 2026 al 1 ottobre 2027. La produzione non dovrebbe iniziare prima della tarda estate 2025 e con un sequel ricco di effetti visivi come questo, un’uscita nelle sale nell’autunno 2026 era di difficile raggiungimento. Ildi Reeves sarà girato in Imax. Ilha incassato 369,3 milioni di dollari negli USA e 772 milioni di dollari nel resto del mondo. Il lungometraggio ha generato una serie HBO, The Penguin, il terzo debutto di HBO più seguito di sempre dopo The House of the Dragon e The Last of Us.Il 2 ottobre 2026, al posto del sequel di, uscirà ilsenza titolo diretto da Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise.