Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 27-12-2024 ore 11:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Un ragazzo di 15 anni è morto altri giorni sono rimasti feriti alcuni molto gravi in un incidente stradale avvenuto di notte in località pitera di Catanzaro in un tratto in galleria della strada statale 109 che conduce infila nello schianto sono rimaste coinvolte Due automobili sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto estrarre dalle lamiere i feriti trasportati in ospedale dal personale del 118 sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Carabinieri per effettuare i rilievi andiamo in Ucraina Putin ha affermato che la Russia cerca di far finire il conflitto non di congelarlo rispondendo a una domanda dei giornalisti sui piani di Donald Trump per congelare la guerra in Ucraina il presidente russo ha risposto anche di porre fine al conflitto e leader del Cremlino Inoltre spiegato che la Slovacchia è pronto offrire una piattaforma negoziale per i colloqui tra Russia e Ucraina per mettere fine alla guerra e per Mosca va bene la richiesta di zeppi gli Stati Uniti devono aumentare la fornitura di armi incanto le forze armate ucraine hanno catturato un soldato nordcoreano che combatteva cm all’esercito militare poi morto in seguito alle ferite riportate un bambino di 10 anni morto dopo essere stato investito da un’auto sul passaggio a livello di Nola in provincia di Napoli lo annunciato in un post su Facebook Umberto De Gregorio amministratore dell’ente autonomo Volturno secondo le prime ricostruzioni un’auto sarebbe passata accelerando Appena le barriere hanno iniziato ad abbassarti superato il passaggio a livello la vettura avrebbe travolto il bambino presente sull’altro lato della strada alla guida del mezzo c’era una donna che ha caricato il vino sulla propria auto nel disperato tentativo di salvarlo da giovedì circolano su internet e le immagini sfocate di quello che ti interessa il prototipo di un aereo da combattimento cinese di sesta generazione le foto mostrano un velivolo da combattimento di grandi dimensioni da disegno chiaramente avanzato impegnato in un volo di collaudo sotto scorta di un caccia di quinta generazione di j20 il ministero chiesa cinese non ha fornito alcun commento mentre il dipartimento della difesa degli Stati Uniti ha riferito di essere a conoscenza di rapporti non ha però dato alcun commento rispetto a quanto già incluso nel suo rapporto annuale sulla forza militare cinese già pubblicato all’inizio di questo mese si sono tolti la vita insieme pochi giorni dopo aver raccontato il loro dolore a un giornale locale due anni prima la loro unica figlia 28 si è impiccata affermando di non riuscire più a sostenere il peso delle violenze sessuali epatite da un parente quando era molto piccola appena cinque o sei anni abusi di cui nessuno si era accorto nei famiglia nell’ambito scolastico Noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa