Traffico Roma del 27-12-2024 ore 08 | 30

Luceverdetrovati dalla redazione nessuna segnalazione di rilievo quindi nessun impedimento sul Raccordo Anulare e sulle altre autostrade pochi gli spostamenti anche sulle della capitale un incidente in via Tiburtina rallenta ilall’altezza di via Carlo Pesenti da ieri per la rottura di una conduttura dell’acqua è stato necessario chiudere in via Aurelia nel tratto compreso tra via Cardinal mistrangelo e via della Madonna del Riposo a Castel Fusano ancora chiusa via della Villa di Plinio tra via Cristoforo Colombo in via dei Pescatori le riaperture prevista per la giornata di oggi per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it l’addizione Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità