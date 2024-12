Stelvio di Bormio brutta caduta per Cipryen Sarrazin | ricoverato in terapia intensiva

Leggi su Open.online

è caduto nel corso della seconda prova cronometrata in vista della discesa libera di coppa del mondo sulla pistadi. Il 30enne francese, che ieri era stato il più veloce nella prima prova, è sbalzato nel tratto finale dei 3.442 metri della pista. Ha battuto con violenza la testa, scivolando nelle reti. L’air bag di protezione si è aperto. Il vincitore dello scorso anno sullaè stato subito soccorso e trasportato in elicottero in ospedale. Si trova inneurologica, ma sarebbe cosciente: secondo quanto riporta la Federsci francese ha un ematoma cranico subdurale. La gara è stata sospesa per oltre venti minuti. Poco dopo sono caduti lo svizzero Josua Mettler e l’azzurro Pietro Zazzi (sospetto infortunio ad una gamba), a sua volta soccorso anche con l’elicottero.