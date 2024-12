Spazionapoli.it - Simeone al Torino? Scelta a sorpresa: novità sul futuro

Ultimissime calciomercato Napoli, ilha preso unasull’acquisto disul suoal Napoli.Dopo la doppia fragorosa caduta contro la Lazio di Baroni, il Napoli di Antonio Conte ha ripreso a pedalare, racimolando il bottino pieno nelle ultime due partite, pur non offrendo, nell’arco dei 180?, una prestazione continua e convincente al 100%. Tra le note più liete di queste trasferte, in cui il Napoli ha dovuto fare a meno di Kvaratskhelia, le performance di David Neres, devastante sia contro l’Udinese che contro il Genoa.In vista di gennaio, in casa Napoli tiene banco ildi Giovanni: l’attaccante argentino, che in questa stagione ha trovato pochissimo spazio, potrebbe essere ceduto già a gennaio. Nonostante il rendimento altalenante di Lukaku,continua a essere relegato ai margini del progetto tecnico, una situazione che non soddisfa il giocatore.