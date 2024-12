Ilnapolista.it - Raspadori, c’è anche l’Atalanta che ha pronti 25 milioni. Ma pensa anche a Chiesa o Berardi (Libero)

, c’èche ha25. Maoggetto del desiderio del calciomercato. L’attaccante del Napoli e della Nazionale piace alla Juventus, alla Roma e, secondo quanto scrivealdi Gasperini che già lo avrebbe voluto l’estate scorsa. Poi arrivò Retegui che però ora si è infortunato.stando alla soluzione migliore per l’attaccoScrive il quotidiano:Retegui per almeno 3-4 settimane nel bel mezzo del periodo decisivo della stagione che potrebbe portare lo scudetto. Vero che Scamacca tornerà a tra febbraio e marzo, mettendoci meno dei soliti crociati, ma bisogna andarci cauti. Stesso discorso per Retegui, i cui muscoli sono da maneggiare con cura. Il nome sottolineato in casa Dea è quello di Giacomoche centravanti non è, semmai è una seconda punta, ma nelavrebbe un senso dato che il giocatore al centro dell’attacco puòfare da apripista a Lookman e De Ketelaere.