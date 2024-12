Pianetamilan.it - Paredes: “Prima pensiamo al Milan, poi ci concentreremo su altro”

Dopo la convincente vittoria contro il Parma, Leandro, centrocampista della Roma, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento della squadra giallorossa, a pochi giorni dalla sfida di domenica contro il. Il giocatore ha dichiarato: “Era la partita che dovevamo fare, soprattutto dopo quella contro il Como, quindi siamo davvero contenti. Ranieri ci ha portato subito fiducia, un aspetto che forse ci mancava nelle settimane precedenti”.ha sottolineato anche la crescita della squadra: “Siamo una squadra che può fare partite come quella di oggi e speriamo di continuare su questa strada, visto che ci aspettano partite molto importanti”. “Vivo la mia carriera e la mia vita giorno per giorno, quindiale solo dopo cisu ciò che verrà” ha concluso.