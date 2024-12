Ilrestodelcarlino.it - Parco Rambelli, fondi per restaurare l’ingresso

È stato presentato alcuni giorni fa in sala consiliare, il patto intercomunale per lo sviluppo e l’integrazione delle aree urbane, grazie al quale San Benedetto potrà intercettareper riqualificaree avviare iniziative turistiche, nonché altre relative al contratto di fiume Tronto: per il primo progetto il comune rivierasco potrebbe incamerare 300mila euro, per il secondo altri 600mila. Il tutto è stato presentato in commissione dall’assessore al bilancio Domenico Pellei, il dirigente Giorgio Giantomassi e Sergio Trevisani, responsabile del servizio ‘Politiche comunitarie e transizione ecologica’. L’accordo di collaborazione, nello specifico, è stato siglato da Ascoli, San Benedetto, Castel di lama, Colli, Cupra Marittima, Folignano, Grottammare, Monsampolo, Monteprandone e Spinetoli: l’iniziativa fa riferimento airegionali Fesr 2017-2027, nonché al Fondo di Sviluppo Europeo 2021-2027, e mira alla realizzazione della strategia territoriale urbana ‘H20: l’elemento unificante’.