Liberoquotidiano.it - Meteo, Mario Giuliacci e la sciabolata artica: cambia tutto, neve a bassa quota. Ecco quando

L'inverno 2024 fino ad oggi non ha risparmiato la, ma le precipitazioni hanno interessato prevalentemente il Centro-Sud. Le regioni settentrionali, invece, sono rimaste in attesa di un manto bianco che tarda a manifestarsi. Dopo il periodo di instabilità di Natale, le condizionisono tornate stabili, e l'arrivo dellasembra legato al ritorno di un freddo più intenso. Stando alle proiezioni attuali, una data possibile per unmento significativo sarebbe attorno alla metà di gennaio: lo conferma il colonnellosul suo sito personale. Clicca qui per accedere al sito del colonnelloNegli ultimi giorni del 2024 e per Capodanno, si prevede un clima complessivamente asciutto e privo di fenomeni significativi, con temperature nella norma o leggermente superiori alla media stagionale.