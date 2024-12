Massimo Boldi le donne e gli amici | Teocoli era prepotente credeva di essere migliore di Celentano

Leggi su Open.online

Se gli si chiede se è felice risponde «Ni», ma se gli si chiede se ha qualche rimpianto risponde «No». D’altra parte, come spiega al Corriere della Sera, «ho avuto una carriera di grande successo, ancora oggi la gente mi ferma ovunque, mi osanna. Mi spiace per gli anni che passano. Vengono fuori gli acciacchi, cambiano il ritmo e lo stile di vita».si rivela in un’intervista con il quotidiano milanese mentre Vacanze di Natale ’90, uno dei classici del repertorio «Cinepanettone», è pronto a tornare in sala dal 28 dicembre al primo gennaio. Non ha peli sulla lingua Cipollino, 79 anni, e non risparmia aneddoti sui colleghi. Da Enzo Jannacci, che gli curò la pleurite e durante la visita venne chiamato in un’altra stanza e lo lasciò, racconta, «con l’ago nella ciapett», a Renato Pozzetto, il collega che lo introdusse al cinema inserendolo per la prima volta in un cast, nel 1975, mentre dormiva in una branda ai piedi del suo letto.