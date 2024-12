Serieanews.com - Leao, ciao Milan: una big europea pronta a soffiarlo ai rossoneri

Leggi su Serieanews.com

Rafapuò salutare il: sull’attaccante esterno portoghese piomba una bigÈ uno dei talenti più discussi degli ultimi anni e, anche in questa stagione, Rafasta confermando di essere uno dei giocatori più interessanti della Serie A. Con il suo mix di velocità, tecnica e visione di gioco, l’attaccante portoghese ha collezionato finora 15 presenze con il, mettendo a segno 3 gol e fornendo 4 assist.: una bigai– SerieanewsLa sua capacità di trascinare la squadra nei momenti cruciali, unita a un talento che appare in continua evoluzione, lo rendono uno degli attaccanti più ricercati in Europa anche se ancora troppo discontinuo.è arrivato alnel 2019, ma è dal 2021 che ha iniziato a brillare con regolarità, diventando uno degli elementi più preziosi della squadra rossonera.