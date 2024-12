Ilrestodelcarlino.it - ’Le sette noci d’oro’ a Cupra

Questa sera alle 21.15 presso la sala consiliare del comune diMarittima torna il fiabista Antonio De Signoribus con il suo ultimo lavoro ’LeSeri Editori. Alcune fiabe saranno lette ed interpretate dal gruppo di attrici ed attori dell’associazione culturale cuprense Nuova Linfa sotto la direzione del regista e drammaturgo Simone Amabili. È proprio il titolo del libro a dare a sua volta il titolo all’evento voluto e sostenuto anche dall’Amministrazione comunale diMarittima. "Poter dar vita a testi come quelli scritti dal De Signoribus è stato ed è per noi un onere molto grande che abbiamo accolto con onore ed estremo piacere. La musica, la danza, la parola e il corpo si fondono in una performance che cercherà di coinvolgere il pubblico in una dimensione non meramente spettatoriale bensì ritualistica e magica".