La crisi del City spiegata bene: ha fatto 683 passaggi contro l'Everton, l'unico che non ha fatto era in verticale

Il Manchesterha tentato 683, “ma uno di quelli che non ha, quello rifiutato da Nathan Ake a Gvardiol, rivela la tensione che li tormenta”. The Athletic analizza ladi gioco della squadra entrando nello specifico di un episodio “rivelatore”.Ad un certo punto “Ake avanzava lentamente mentre Gvardiol si lanciava lungo il fianco sinistro. Ma quando l’olandese si è girato per trovare Bernardo Silva a centrocampo, tra un gemito collettivo dei tifosi di casa, Guardiola è piombato ai margini della sua area tecnica e ha chiesto calma”. L’azione si è così lentamente esaurita.“Avrebbe potuto trasformarsi nel tipo di mossa radicale che ilfatica a produrre”, scrive il giornale. Invece ha “solo sottolineato la loro avversione a sfruttare tali situazioni”.