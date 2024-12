Ilgiorno.it - In coda al presepe della Brianza. In migliaia per il Bambinello

Fede, tradizione, folclore, sensibilizzazione. E tanta partecipazione: ancora un grande successo per ilvivente di Agliate, iniziativa giunta all’edizione numero 49, organizzata da Comunione e Liberazionee comunità pastorale Santo Spirito. "Dal 2001 – racconta Enzo Gibellato, per 32 anni art directormanifestazione e ora ancora impegnato nell’organizzazione – abbiamo individuato un tema di attualità. Ilha qualcosa da dire a tutti noi, il messaggio resta attuale. E noi caliamo la prima scena in un tema che ci tocca sempre da vicino. Allora era stato l’attentato alle torri gemelle di New York, questa volta vogliamo richiamare l’attenzione sul temapace". La prima scena, quella davanti alla basilica romanica, ha riproposto pertanto il messaggio di pace che ha dato origine al santuarioMadonna di Caravaggio.