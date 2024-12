Il Natale inverso di Beyoncé e Jay-Z | lei trionfa al concerto della Nfl lui trema per le accuse di molestie legate a Puff Daddy

Leggi su Open.online

Settimana intensa in casa/Jay-Z, i due artisti stanno vivendo dei momenti praticamente opposti. La prima è reduce dall’incredibile successo ottenuto dal suo halftime show durante il match NFL ditra i Kansas City Chiefs (squadra di Travis Kelce, scompagno di Taylor Swift) e i Pittsburgh Steelers. L’esibizione, sponsorizzata e trasmessa da Netflix, può considerarsi un assoluto successo, degna di un Super Bowl. Quella che è ormai riconosciuta a tutti gli effetti come una delle regine del pop mondiale, nonostante nell’ultimo disco Cowboy Carter abbia (felicemente) portato la sua musica in un territorio dichiaratamente country, è entrata all’NRG Stadium di Houston in sella ad un cavallo bianco e sulle note di 16 Carriages. Poi è passata a cantare Blackbird, classico dei Beatles, trascinando il pubblico dopo dentro Ya Ya, Riverdance e Sweet Honey Buckiin’ (qui in coppia con Shaboozey).