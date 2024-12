Iltempo.it - Il Natale in Italia di Chico Forti: “Spero di rivedere presto mia madre”

«Essere inmi rende più sereno. Ho tanti sogni, ma uno su tutti: quello di poter riabbracciare miae magari di poterci passare del tempo. Sarebbe magnifico festeggiare la prossima Pasqua o il prossimoinsieme a lei»., l'ex velista accusato di aver ucciso un uomo in circostanze, ancora oggi, tutt'altro che evidenti e trasferito dal carcere di Miami ingrazie al prezioso lavoro di diplomazia portato avanti dal nostro governo lo scorso 18 maggio, ha incontrato ieri il deputato di Fratelli d'Andrea Di Giuseppe. Una conversazione durata circa venti minuti, durante la quale il nativo di Trento ha raccontato la propria quotidianità. «È il primoche passo in, dopo oltre venti anni trascorsi in carceri americane. Il mio pensiero costante va a mia, che ha 96 anni.