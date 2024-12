Lanazione.it - Gubbio, altri cantieri. Interventi su Museo civico e Palazzo dei Consoli

Negli ultimi anni i lavori pubblici sono sempre stati al centro del dibattito cittadino e politico, tanto che di recente sono stati molti gliche hanno riqualificato o ristrutturato diversi spazi della città, da piazza Grande a piazza 40 Martiri, dove i lavori sono ancora in corso, passando anche per monumenti come il Teatro Romano. La notizia diramata nei giorni scorsi dal segretario umbro della Lega Riccardo Marchetti è dunque sicuramente di buon auspicio: "La Camera dei deputati ha approvato di inserire nella Manovra 150mila euro da destinare al Comune di, che verranno impiegati sia per glidi adeguamento dell’impiantistica e gli allestimenti delsituato neldei, fiore all’occhiello per tutta la regione, sia per l’adeguamento e la manutenzione straordinaria della pista ciclabile urbana", aveva scritto Marchetti.