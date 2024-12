Biccy.it - Grafici 2025 di Paolo Fox: previsioni per tutti i segni mese per mese

L’appuntamento più atteso per i fan diFox è arrivato, stamani infatti l’astrologo ha sfornato i(qui trovate quelli del 2024). Durante la sua rubrica quotidiana nel programma di Rai Due, I Fatti Vostri,Fox ha svelato quello che ci attende nel nuovo anno su amore, lavoro e fortuna con tanto di curva che segue l’andamentoper. Curve stellari e picchi gold choc per Leone, Acquario e Scorpione, un po’ meno per Vergine e Capricorno.Fox,.Ariete e Toro.Ariete.Se c’è un segno che quest’anno vuole fare di tutto e di più siete voi. Iniziate l’anno in maniera poderosa. Dal punto di vista amoroso già da febbraio c’è un cielo di grande fervore. Venere resterà nel vostro segno per molte settimane.Potete dedicare più tempo alla vita sentimentale.