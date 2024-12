Secoloditalia.it - Gatto morto di aviaria dopo aver mangiato cibo di pollo: scatta l’allarme negli Usa, ritirato il prodotto

Leggi su Secoloditalia.it

Undomestico èper avaria,Usa, in Oregonun– a base dicrudo congelato – di un’azienda con sede a Portland. Ilin questione era risultato positivo al virus dell’influenzaH5N1 e la ditta ha emesso un richiamo volontario a livello nazionale del lotto di alimenti.La Northwest Naturals, di proprietà della Morasch Meats, ha annunciato il ritiro di un lotto nei giorni scorsi, raccomandando ai clienti che avessero acquistato il‘Feline Turkey Recipe’ di buttare via illa cui data di scadenza è compresa tra il 21 maggio 2026 e il 23 giugno 2026. Il lotto in questione è stato vendutoStati Uniti tramite distributori in Arizona, Washington, Rhode Island, Georgia, Maryland e diversi altri Stati, secondo il comunicato diffuso.