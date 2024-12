Anteprima24.it - Galleria Passo del lupo, il Senatore Matera interroga il Ministro

Tempo di lettura: 2 minutiLadelnuovamente attenzionata dalDomenico. Il parlamentare di Fratelli d’Italia, infatti, ha presentato, coi colleghi Fallucchi e Della Porta, unazione scritta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti relativamente alla questione del tratto stradale che collega Puglia, Campania e Molise e sul quale insistono dinamiche di vitale importanza per l’economia locale e per la mobilità dei cittadini. L’infrastruttura, si ricorda, è interessata dal 2018 da continui lavori di manutenzione da parte di Anas che ne hanno comportato seriali chiusure con conseguenti disagi per l’utenza e, in particolare, per le attività economiche. Per dare contezza del prolungarsi dei lavori, si può far presente come per operare su circa 500 metri disiano stati necessari sei anni di lavoro.