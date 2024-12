Ilrestodelcarlino.it - Controlli nei locali: un mare di sanzioni

Boom di passaporti emessi dalla Questura di Ancona nel 2024. In conseguenza della mole di richieste ricevute, il questore dorico Cesare Capocasa ha incrementato il numero degli operatori addetti la rilascio, riuscendo così a soddisfare una domanda in netta crescita rispetto all’anno precedente. Dal primo gennaio ad oggi sono stati rilasciati 28mila passaporti, tra i quali 14mila dalla Questura e l’altra metà dai quattro Commissariati della provincia. Sono stati inoltre revocati per la mancanza di requisiti 22 passaporti e rilasciate 1.230 dichiarazioni di accompagnamento. Inoltre, il questore ha siglato diverse convenzioni con le associazioni di categoria per rispondere alle esigenze impellenti relative al rilascio del passaporto per motivi di lavoro. A volte, dietro motivazioni urgenti, l’ufficio è riuscito a rilasciare il titolo in tempi brevissimi.