Lanazione.it - Contrada di Castello in festa. Presentato a Piancastagnaio il numero unico del 2024

L’imperialedicelebra il suo ’anno di grazia’ (due carriere vinte di cui una straordinaria e la vittoria del Cupello del Palio di agosto) con la pubblicazione delsabato sera nel teatro ’Vittorino Ricci Barbini’ alla presenza delle autorità e disiioli del popolo rossoverde. Realizzato dal grafico Michele Scalacci e riccamente illustrato dalle centinaia di scatti del fotografo Gabriele Forti, il volume che è un pregevole e raffinato diario delle due grandi vittorie di, si intitola ’Duo pelle a pelle, testa’. Un titolo emblematico in cui si evidenzia la doppia vittoria della, quella ottenuta il 4 maggio nel palio straordinario in onore di San Francesco d’Assisi e in quello ordinario del 18 agosto, corsa tribolata e arrivata al fotofinish con l’assegnazione dello stesso Palio alladopo un’ora e mezzo di suspense.