Quotidiano.net - Colpo alla rete jihadista. La leader ha solo 22 anni. E voleva fare l’influencer

Leggi su Quotidiano.net

Come tanti suoi coetanei,. Ma il suo obiettivo non era dare consigli sulla moda, sul cibo o sui viaggi. Il suo fine era ben diverso. Rida Mushtaq, 22, di origini pachistane ma residente a Bologna,arruolare quante più persone possibilicausa della jihad, la guerra santa contro gli infedeli "da sgozzare". Per farlo, aveva creato decine di profili sui social, in particolare TikTok, Instagram e X, dove postava contenuti, anche in italiano, inneggianti al martirio e doveproseliti da inviare su luoghi di battaglia e addestramento delle milizie jihadiste. La giovane era a capo di un gruppo, ’Da’wa Italia’ (traducibile come ’Chiamata alle armi Italia’), composto da cinque ragazzi under 30 che, secondo le accuse, non si limitava aproselitismo, ma aveva già compiuto passi concreti per andare a combattere all’estero.