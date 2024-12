Sport.quotidiano.net - Clai, Santo Stefano amaro. Solo un punto per Caliendo

CASALMAGGIORE 3IMOLA 2 (25-27; 25-17; 25-22; 21-25; 15-11) CASALMAGGIORE: Nosella 2, Cabrini, Costagli 18, Cantoni, Marku 1, Perletti, Pincerato 4, Montano 38, Ribechi, Bovolo, Faraone, Dalla Rosa 9, Nwokoye 12. All. Cuello.IMOLA: Pomili 8, Rizieri 2, Bacchilega 11, Pinarello, Mescoli 1, Ravazzolo 13, Arcangeli, Migliorini 3, Mastrilli, Gambini, Visentin, Messaggi, Bulovic 15, Stival 17. All.. Arbitri: Pernpruner e Giulietti Videocheck: Fichera Cremona.per la, nello spareggio salvezza con Casalmaggiore la squadra di Nelloè riuscita a portare a casa un. La lotta per salvarsi è ancora aperta, ma d’ora in avanti bisognerà sbagliare il meno possibile per giocarsi le residue chance di conquistare il quinto posto che vale l’accesso alla poule promozione; dal sesto in giù c’è invece la poule retrocessione.