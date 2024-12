Panorama.it - Caos coreano: votato l'impeachment per il Presidente ad interim

Non sembra avere fine la crisi politica coreana. Era il 3 dicembre quando in un annuncio televisivo l'alloraYook Suk-Yeol aveva imposto la legge marziale. Ne seguì uno dei tentativi più goffi di colpo di Stato della storia recente, con le truppe speciali dell'esercito che tentavano inutilmente di impedire ai deputati di entrare in Parlamento per votare la cessazione della legge marziale.Fallito il golpe, il Parlamento (controllato dall'opposizione) avevalo scorso 14 dicembre la messa in stato di accusa del, che era stato sostituito dal Primo ministro Han Duk Soo. In giornata odierna anche Han è stato tuttavia messo in stato di accusa, con il voto diche ha visto 192 voti favorevoli e nessun contrario. Il motivo di questo secondo, il primo nella storia coreana contro un "facente funzioni", è dovuto alla riluttanza di Han Duk Soo nel nominare 3 dei 9 giudici della Corte costituzionale che andrà a giudicare l'exYoon.