Bisseck | A Milano affitti alti! Contento del rapporto con Inzaghi

Yannha proseguito l’intervista ai canali ufficiali della Serie A descrivendo il suo modo di giocare con Simone. Un accenno anche alla vita die agli obiettivi personali.ALLENATORE – Yannha raccontato il suocon l’allenatore dell’Inter e non solo: «Il tuo modo di giocare con? È sicuramente diverso, ma già ai tempi della Danimarca avevo molta libertà. Ho giocato a sinistra in un trio difensivo, quindi ci sono abituato. Abbniamo grandi responsabilità nella fase difensiva, nella costruzione, nella pressione aggressiva con la linea alta. Abbiamo molto a cui pensare, facciamo muovere l’intera squadra ma penso che sia bello. L’allenatore si fida di noi, siamo liberi di muoverci e sappiamo quando possiamo dribblare, entrare in area o provare a segnare.