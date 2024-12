Avengers | Doomsday rumor sui villain e sul ritorno di Scarlet Witch SPOILER

Leggi su Cinefilos.it

suie suldiMentreè cambiato molto da quando era originariamente stato annunciato come: The Kang Dynasty, una voce è emersa continuamente: gli Eroi più potenti della Terra dovranno affrontare una schiera multiversale di doppelganger malvagi. In precedenza sono stati descritti come i “Maestri del Male” e, secondo lo scooper @MyTimeToShineH, l’ultima versione divedrà “i Vendicatori combattere contro versioni malvagie di loro stessi”.Resta da capire se questo significhi che Chris Evans e Robert Downey Jr. faranno il doppio lavoro come Capitan America e Capitan Hydra e Iron Man e Dottor Destino. Tuttavia, questa sembra essere la direzione in cui si sta muovendo il film, ma al momento si tratta unicamente di