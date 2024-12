Andrea Rivera al Circo Massimo | Tony Effe? Nessuna censura ma buon senso

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – L’esclusione didal Concertone di Capodanno al“non è stata, ma. L’errore è stato chiamarlo. I suoi testi sono duri e ai giovani non si possono dare certi messaggi. Io sono d’accordo con la scelta del sindaco Gualtieri”. A dirlo all’Adnkronos è il comico, che animerà l’ultimo dell’anno insieme all’Orchestraccia, Gabry Ponte, la Pfm , l’Orchestra popolare La Notte della Taranta. Non mancheranno sketch sulle polemiche che hanno coinvolto il trapper: “Non posso non fare satira, ma non offenderò nessuno”, anticipa, al quale è stata data ‘carta bianca’: “Altrimenti non sarei lì”, ammette. “Abbiamo rischiato che la Ztl venisse chiamata ‘Zona a Trapper limitati”, scherza. “La Pfm è stata chiamata solo perché ha cambiato nome, ‘PiEmme'”, scherza ancora il comico.