Amadeus: "Passare dal 73 al 3% di share non è stato facile. Sanremo? Mi mancherà"

: “dal 73 al 3% dinon è, il passaggio a Discovery, il primo Capodanno a casa dopo diversi anni:si racconta insieme alla moglie Giovanna Civitillo tracciando un suo personale bilancio del 2024.“Dopo anni passerò un Capodanno in tranquillità” dichiara il conduttore a Confidenze mentre la consorte aggiunge: “Sarà finalmente un Capodanno al caldo, per anni ci siamo scambiati gli auguri dietro le quinte del palco in piazza”.Il presentatore parla anche del Festival diche ha condotto per ben cinque edizioni consecutive: “Mentirei se dicessi che quelle emozioni non mi mancheranno”.“Tutto quello che cerchi di fare bene è faticoso. Ma avere Fiorello sempre al mio fianco èfondamentale. Mi dava un forte senso di tranquillità” ha aggiunto